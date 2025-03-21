В автомобілі Nissan перебували двоє російських офіцерів

У тимчасово окупованому Скадовську, що на Херсонщині, підірвали автомобіль російських окупантів. У машині перебували двоє офіцерів збройних сил Росії, повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки у п’ятницю, 21 березня.

За даними розвідки, вибух пролунав у місті ще в четвер, 20 березня. Автомобіль Nissan підірвався близько 20:40 на вулиці Миру, розташованій на півночі Скадовська.

«У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Від машини московитів залишилась груда покрученого металу», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Автомобіль підірвався ввечері 20 березня

Чи вижили російські офіцери, у пресслужбі розвідки не уточнили. Втім, там нагадали, що ті, хто скоюють воєнні злочини проти українського народу, будуть справедливо покарані.

До слова, 19 березня росіяни у Скадовську також зазнали втрат – бійці ЗСУ завдали удару по російських солдатах, які переховувалися у дитячому таборі «Орлятко». Зазначається, що окупанти використовували цивільний об’єкт як місце для відновлення особового складу. Внаслідок українського удару загинули понад 10 росіян, ще кілька десятків зазнали поранень.