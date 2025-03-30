Момент підпалу вантажівки з комплексом РЕБ

У Херсонській області місцеві партизани знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки у неділю, 30 березня.

За даними розвідників, у ніч на 29 березня рух опору підпалив вантажівку російської армії, на якій був встановлений комплекс РЕБ. За попередніми даними, партизани знищили комплекс «Лорандіт».

«Окупанти використовують “Лорандіт” для придушення радіозв’язку та ведення радіоелектронної розвідки. Втрата такого комплексу є суттєвим послабленням спроможностей армії-агресора», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Розвідка також оприлюднила відео, на якому видно, як один з бійців руху опору обливає приховану маскувальними сітками машину та підпалює її.

Нагадаємо, нещодавно партизани в тимчасово окупованому Маріуполі підпалили базу-стоянку російських солдатів, де ті зберігали свій боєкомплект. Розташування стоянки рух опору дізнався завдяки відео двох кавказьких блогерів – в Instagram вони не тільки виклали розташування бази, але і поширили деталі щодо її охорони.