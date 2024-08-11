Рейдові групи українських військових спіймали цих «кадирівців» глибоко в тилу

У Курській області Росії ЗСУ взяли в полон бойовиків кадирівського батальйону «Ахмат». Про це повідомив проєкт для здачі росіян у полон «Хочу жить».

Як повідомляється, рейдові групи українських військових спіймали цих «кадирівців» глибоко в тилу від кордону. Бойовики зізналися, що намагалися втекти, щоб уникнути потрапляння в полон.

«Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці «Ахмата» в полон не здаються. Ну, зазвичай так, оскільки сидять у тилу, але в Курській області ситуація розвивалася динамічно, а ці бойовики «Ахмата» навіть не намагалися чинити опір. Як показує досвід колишніх обмінів, це дуже правильне рішення, оскільки російські переговорники з обмінів «кадирівців» забирають найперше», – йдеться у повідомленні.

Очільники проєкту вважають, що «кадирівський» піар і бажання берегти свою гвардію від бойових дій дорого коштують росіянам.

«По суті, якби вони захищали кордон, а не ховалися за спинами строковиків на десятій лінії під Курськом, такий швидкий прорив був би неможливим. Але на кордоні опинилися звичайні 18-річні строковики та прикордонники. Вони також ухвалили правильне рішення не вступати у бій і добровільно здатися в полон, зберігши свої життя», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російський президент Владімір Путін вирішив оголосити контртерористичну операцію, а не воєнний стану, щоб зменшити масштаб українського вторгнення в Курську область і запобігти внутрішній паніці чи негативній реакції російського суспільства.