Першу партію вугілля зі США доставив балкер Bison

В Україну зі США доставили 80 тис. тонн коксівного вугілля, потрібного для сталої роботи металургійних комбінатів після призупинення видобутку на шахті біля Покровська. Про це у вівторок, 8 квітня, повідомила пресслужба «Метінвест».

Металургійне вугілля, яке доставили в Україну, було видобуто в Аппалачському вугільному басейні компанією United Coal Company (UCC). З 2009 року підприємство входить до складу міжнародної групи гірничо-металургійних компаній «Метінвест».

«Метінвест» планує щомісяця отримувати по кораблю з 80 тис. тонн коксівного вугілля зі США, щоб закрити частину потреб «Запоріжсталі» та «Каметсталі».

«Постачання американського вугілля не лише підтримує виробництво сталі на наших підприємствах у Кам’янському й Запоріжжі, а й забезпечують роботою десятки тисяч співробітників і підрядників, сферу логістики, залізницю, податкові надходження до бюджету України й значну частину українського валютного експорту», – зазначив генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков.

Призупинення роботи Покровської вугільної групи

У січні 2025 року «Метінвест» призупинив роботу вугільної шахти біля Покровська через зміну ситуації на лінії фронту, дефіцит електроенергії та погіршення безпекової ситуації для співробітників.

Покровська вугільна група є єдиним виробником коксівного вугілля в Україні, потрібного для роботи металургійних підприємств. Вугільне підприємство забезпечувало значну частку коксівного вугілля для власного споживання «Метінвесту», а також постачало значні обсяги українським та іноземним споживачам.