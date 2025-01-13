Покровська шахта припинила роботу через наступ росіян

Шахта з видобутку коксівного вугілля біля Покровська Донецької області припинила роботу через наступ російської армії. Про це у понеділок, 13 січня, повідомила інформаційна агенція Reuters із посиланням на джерела.

Шахта розташована за 10 км на захід від Покровська. Контрольний пакет акцій належить міжнародній групі гірничо-металургійних компаній «Група Метінвест». Це єдина шахта в Україні, яка виробляє коксівне вугілля для сталеливарної промисловості.

Як зазначає Reuters, у грудні 2024 року «Метінвест» повідомляло про припинення роботи на одній з ділянок шахти. Наразі джерела журналістів повідомили, що шахта повністю зупинила роботу, оскільки російські військові перебувають менш ніж за 2 км від шахти.

«Там немає видобутку, робітники працюють тільки на поверхні», – цитує Reuters одне з власних джерел.

Виробники коксівного вугілля запевняють, що у разі окупації шахти, шукатимуть альтернативні джерела видобутку в інших регіонах України. Reuters вказує, що до повномасштабного вторгнення Україна була великим виробником і експортером сталі. Однак у 2022 році виробництво скоротилось на 70,7%.

У жовтні 2024 року інформагенція Reuters із посиланням на очільника Асоціації металургів України Олександра Каленкова повідомляла, що у разі окупації Покровської шахти виробництво сталі в Україні скоротиться двічі.

Додамо, що у понеділок, 13 січня, «Українська правда» з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктора Трегубова повідомила, що росіяни намагаються частково оточити Покровськ. При цьому окупанти мають «людський, технічний, і логістичний ресурси».

Покровська міська військова адміністрація закликає місцевих жителів евакуюватися. Евакуаційні поїзди відправляються зі станції Павлоград І. Для реєстрації на потяг потрібно залишити заявку, зателефонувавши до контактного центру Покровської МВА за номером: 0-800-300-101.

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