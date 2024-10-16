Шахта розташована за 10 км на захід від Покровська

Втрата Україною шахти з видобутку коксівного вугілля, яка розташована неподалік від донецького Покровська, до якого наближаються російські війська, призведе до суттєвого скорочення виробництва сталі в Україні. Про це повідомило у середу, 16 жовтня, Reuters із посиланням на очільника Асоціації металургів України Олександра Каленкова.

Покровська шахта розташована за 10 км на захід від Покровська та виробляє особливий вид вугілля, необхідного для виробництва коксу, який, своєю чергою, використовують для виробництва сталі. Завдяки видобутку коксу Україна має розвинену металургію, яка поступається лише аграрному сектору.

«Ми могли б виробляти до 7,5 млн тонн сталі до кінця року, а в наступному році ми побачили збільшення виробництва до понад 10 мільйонів. Але якщо ми втратимо Покровськ, то ми впадемо до 2-3 млн тонн», – повідомив Олександр Каленков.

За словами голови коксохімічного об’єднання «Укркокс» Анатолія Старовойта, у 2023 році Україна виробила приблизно 3,5 млн тонн коксу, використовуючи виключно коксівне вугілля з Покровської шахти. В разі її окупації замінити українське коксівне вугілля можна лише імпортом. Втім, Старовойт зазначив, що в умовах російсько-української війни імпорт морем значно ускладнений.

Крім того, імпортування коксу з-за кордону призведе до здорожчання української сталі, що може зробити її менш привабливою на глобальному ринку. Наразі найбільш імовірними джерелами постачання коксу є США, ПАР та інші африканські країни.

Зазначимо, за даними DeepState, росіяни значно просунулися у Покровському напрямку. Аналітики повідомили, що окупанти перебувають на підходах до Лисівки та Сухого Яру, розташованих приблизно з 7 км на південний схід від Покровська.

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Шахтоуправління «Покровське», створене у 1990 році, стало найбільшим підприємством в Україні та однією із найбільших шахт в Європі з видобутку коксівного вугілля. Загальні промислові запаси у шахті становлять 200 млн тонн вугілля, що дозволяє реалізувати видобуток протягом 40 наступних років.