Росіяни продають шахти в окупованій Луганській області
Росіяни фактично знищили вугледобувну галузь на тимчасово окупованих територіях
На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники проводять процедуру продажу всіх державних шахт так званим інвесторам. Натомість заборгованість перед місцевими шахтарями зростає. Про це 24 серпня повідомили в Центрі національного спротиву.
Як заявляють у ЦНС, російська влада фактично знищила вугледобувну галузь на тимчасово окупованих територіях України.
«Більшість шахт закриті й пограбовані. У регіоні дефіцит шахтарів, а ті що лишились не отримують зарплату місяцями», – ідеться у повідомленні.
Фахівці центру зазначають, оскільки всі правочини окупаційної адміністрації не є дійсними, то після продажу підприємств інвестори просто вивезуть обладнання, а шахти закриють як це було в сусідній Донецькій області.
До слова, у жовтні 2023 року повідомлялось, що загарбники «консервують» шахти на тимчасово окупованій Луганщині, водночас вирізаючи їх на брухт. Зі слів начальника Луганської ОВА Артема Лисогора, шахти відключають від електроживлення через несплату, а працівників мобілізують до окупаційних військ.