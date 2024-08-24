Аналітики прогнозують закриття всіх державних шахт в окупованій Луганщині

На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники проводять процедуру продажу всіх державних шахт так званим інвесторам. Натомість заборгованість перед місцевими шахтарями зростає. Про це 24 серпня повідомили в Центрі національного спротиву.

Як заявляють у ЦНС, російська влада фактично знищила вугледобувну галузь на тимчасово окупованих територіях України.

«Більшість шахт закриті й пограбовані. У регіоні дефіцит шахтарів, а ті що лишились не отримують зарплату місяцями», – ідеться у повідомленні.

Фахівці центру зазначають, оскільки всі правочини окупаційної адміністрації не є дійсними, то після продажу підприємств інвестори просто вивезуть обладнання, а шахти закриють як це було в сусідній Донецькій області.

До слова, у жовтні 2023 року повідомлялось, що загарбники «консервують» шахти на тимчасово окупованій Луганщині, водночас вирізаючи їх на брухт. Зі слів начальника Луганської ОВА Артема Лисогора, шахти відключають від електроживлення через несплату, а працівників мобілізують до окупаційних військ.