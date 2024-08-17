Окупанти звозять російське сміття на українські території

Росіяни у Білогірському районі тимчасово окупованого Криму побудують об’єкт розміщення твердих комунальних відходів. Оголошена вартість нового сміттєзвалища – понад мільярд російських рублів (приблизно 7,2 млн доларів). Про це в суботу, 17 серпня, повідомив Центр національного спротиву.

«Це має бути чергове звалище відходів, з котрими окупаційна влада не в силі впоратися, а його розташування стане ще однією екологічно небезпечною точкою на карті окупованих територій», –зазначають у Центрі.

Аналітики Центру національного спротиву підкреслили, що Білогірський район тимчасово окупованого Криму за час окупації Росією став особливо забрудненим. Стан радіаційного фону його територій перевищує усі допустимі норми. Відтак новий полігон зі сміттям остаточно зруйнує екологію Білогірщини.

Нещодавно ZAXID.NET писав, що стан місцевих водойм на тимчасово окупованих територіях Херсонщини є критично небезпечним. Таку воду не можна використовувати ні для побутових чи сільськогосподарських потреб, ні для купання.