Вода на окупованих територіях є небезпечною для здоров'я мешканців

Російська влада визнала, що стан місцевих водойм на тимчасово окупованих територіях Херсонщини є критично небезпечним. Таку воду не можна використовувати ні для побутових чи сільськогосподарських потреб, ні для купання. Про це повідомив Центр національного спротиву в неділю, 28 липня.

Лабораторні аналізи якості води у водоймах Нижніх Сірогоз, Першопокровки, Верхніх Сірогоз і Новоолександрівки показали незадовільні результати, які становлять загрозу для здоров’я громадян.

«Ситуація із водозабезпеченням на тимчасово окупованих територіях України вже давно вийшла з-під контролю окупантів. Їх злочинна діяльність проявляється не тільки в руйнуванні українських міст та вбивствах мирного населення, а й неприпустимому відношенні до екології», – підкреслюють у Центрі нацспротиву.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що росіяни формують загони для фільтрації на тимчасово окупованих територіях. Місцеві поліцаї також посилять перевірки населення та техніки.