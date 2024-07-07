Росіяни не надають медичну допомогу вагітним без російського паспорта

На тимчасово окупованих українських територіях росіяни продовжують тиснути на населення. Тепер вагітним жінкам, які не мають російського паспорта, відмовляють у медичній допомозі. Про це у неділю, 7 липня, повідомили у Центрі національного спротиву.

«На тимчасово окупованих територіях триває політика геноциду місцевого населення. Кремль заперечує існування української нації й тому за будь-яку ціну намагається паспортизувати населення ТОТ», – йдеться у повідомленні.

За даними Центру національного спротиву, окупанти відмовляються ставити на облік вагітних українок без російського паспорта. Таким чином жінка не може отримати медичну допомогу та соціальні виплати. Крім того, у ЦНС зазначили, що паспортизація вагітної жінки автоматично «робить росіянином» її дитину.

«Центр національного спротиву закликає повідомляти про розташування ворога й за кожного паспортизованого українця один справжній росіянин відправлятиметься назад до пекла», – наголосили у ЦНС.

Повідомити про розташування російських військових можна у чат-боті за посилання.

Нагадаємо, наприкінці травня 2024 року Центр національного спротиву повідомляв, що на території тимчасово окупованої Луганщини росіяни погрожують забирати новонароджених дітей у батьків без російських паспортів. Однак тоді наголошувалось, що вагітним без російського паспорта інколи погоджуються надати медичну допомогу.