На окупованих територіях росіяни змушують українців оформлювати російські паспорти

На тимчасово окупованій Луганщині росіяни продовжують примусову паспортизацію. Людей, які відмовляються отримувати російський паспорт окупанти починають залякувати. Про це у середу, 29 травня, повідомили у Центрі національного спротиву.

«У тимчасово окупованому Луганську колаборанти вдаються до кричущого порушення прав людини. Тут вирішили виправити ситуацію із роздачею російських паспортів шляхом залякування породіль», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вагітним жінкам, які не мають російського паспорта, окупанти інколи погоджуються надати медичну допомогу. Однак після пологів, при виписці з лікарні, обов’язково перевіряють чи є російські документи в одного з батьків. Якщо їх немає – погрожують батькам не віддати дитину.

«Центр національного спротиву звертається до усіх міжнародних організацій із закликом засудити чергове порушення агресором норм міжнародного права та безпрецедентного порушення прав людини. Ці кричущі злочини мають бути припинені та покарані», – наголосили у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни розробили процедуру так званої націоналізації нерухомості українців, що фактично означає захоплення житла. Вони ухвалили псевдозакон, відповідно до якого можуть оголосити приміщення «безгосподарчим», якщо власник не переоформив його за російськими правилами, та привласнити нерухомість.