На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни розробили процедуру так званої націоналізації нерухомості українців, що фактично означає захоплення житла. Про це у неділю, 26 травня, повідомили у центрі національного спротиву.

Росіяни користуючись тим, що після окупації більша частина жителів виїхала з регіону, почали нову хвилю процесу конфіскації майна. Вони ухвалили псевдозакон, відповідно до якого можуть оголосити приміщення «безгосподарчим», якщо власник не переоформив його за російськими правилами, або рік за адресою не сплачувались за комунальні послуги.

Зараз окупанти вимагають, щоб всі власники нерухомості протягом 30 днів переоформили право власності.

«Звичайно, що більшість населення, яке покинуло міста не зможе це зробити. Таким чином росіяни просто захоплять житло», – йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву зауважує, що такі дії російських окупантів є незаконними, а всі власники житла станом на 24 лютого 2022 року ними й залишаться надалі.

Нагадаємо, 2 травня стало відомо, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни примусово переселяють мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки.