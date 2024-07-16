Поліцаї здійснюватимуть охорону фільтраційних таборів, де незаконно утримують нелояльних до окупантів українців

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях створюють загони при так званому «МВС» для фільтраційних заходів місцевого населення. Про це повідомив Центр національного спротиву у понеділок, 15 липня.

Зазначається, що саме ці поліцаї будуть здійснювати перевірки населення та техніки, а також здійснювати охорону фільтраційних таборів, де окупанти незаконно утримують українців, яких підозрюють в нелояльності.

«Фактично ТОТ перетворилася на в’язницю просто неба, де функціонують правила стратегічного об’єкта. Саме для підтримання та посилення цього стану й створюються окремі загони поліцаїв», – зазначили в ЦНС.

Раніше ZAXID.NET писав, що росіяни на окупованих територіях відмовляються ставити на облік вагітних українок без російського паспорта. Таким чином жінка не може отримати медичну допомогу та соціальні виплати. Крім того, паспортизація вагітної жінки автоматично «робить росіянином» її дитину.