До переліку міжнародних злочинців, які розпалюють війну ввійшли понад 20 солдатів РФ

Активісти «КіберCпротиву» отримали перелік співробітників Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ, які відповідають за проведення інформаційно-психологічної операції (ІПСО) проти України. Про це повідомив Центр національного спротиву у понеділок, 10 червня.

Росіяни активно працюють в інформаційному полі, проводячи психологічні операції проти наших земляків, зазначають у Центрі нацспротиву.

«На Росії відповідальними за так зване ІПСО є співробітники ГРУ, зокрема підрозділи 14 бригади спецпризначення, яка базується у Хабаровську. Саме вони відповідають за інформаційні кампанії щодо зриву мобілізації в Україні», – ідеться у повідомленні.

Один з російських «ІПСОшників» Валєрій Зирянов надав Силам Оборони перелік особового складу своєї частини та іншу приватну інформацію.

Фахівці «КіберСпротиву» оприлюднили перелік міжнародних злочинців, які розпалюють війну, до нього ввійшли ввійшли: Вагин Евгений Алексеевич, Якимов Сергей Владимирович, Малинин Александр Васильевич, Шешуков Артем Сергеевич, Кокин Владимир Николаевич, Жмачинский Владислав Викторович, Федотов Евгений Дмитриевич, Копылов Олег Владимирович, Варданов Сергей Робертович, Данцаранов Ботор Баирович, Сивцов Максим Олегович, Вязнов Антон Николаевич, Дмитриев Роман Викторович, Адиков Никита Игоревич, Бойко Максим Витальевич, Гринь Алексей Валерьевич, Эминов Гасан Рафик оглы, Бондаренко Сергей Александрович, Тойбу-Хаа Ман Маратович, Трясцин Михаил Алексеевич, Бикбулатов Рамис Чулпанович, Томский Егор Юрьевич, Ивасенко Алексей Сергеевич, Ямбиль Артыш Баторович, Прокопенко Вадим Андреевич, Данилов Сафрон Семенович, Сучков Антон Сергеевич, Романов Александр Николаевич, Баканов Дмитрий Викторович, Винокуров Кирилл Александрович, Зирянов Валерій Юрійович.

Інформація про кожного з російських солдатів та їхні злочини проти України уже розміщена на сайті «Миротворця».

У Центрі нацспротиву заявляють, що частина добутої кіберактивістами інформації має особливу цінність й не підлягає на цей момент розголошенню, тому буде оприлюднена згодом.

«Кожен з цих «ІПСОшників» буде притягнутий до відповідальності, адже їх злочини не мають терміни давності», – додають у Центрі.

До слова, 7 червня Головне управління розвідки України повідомило, що Росія готує чергову інформаційно-психологічну спеціальну операцію (ІПСО), покликану підірвати довіру до українського командування та розвідки.

Також у травні ГУР оприлюднило прізвища російських льотчиків, які обстрілюють Україну з винищувачів МіГ-31К. Разом із прізвищами російських воєнних злочинців також оприлюднені їхні звання, фото, індивідуальні податкові номери, мобільні телефони, паспортні дані, сімейний стан. Загалом ГУР оприлюднило 26 прізвищ.