Головне управління розвідки розповіло про чергову російську інформаційну операцію проти України під назвою «Я – ухилянт». Таким чином окупанти намагаються розколоти українське суспільство та зірвати мобілізацію в Україні. Про це у вівторок, 16 квітня, повідомили у Telegram-каналі української розвідки.

У ГУР зазначають, що останнім часом у ТікТок та інших соцмережах з’явилося багато відео, на яких нібито українські чоловіки знімають себе за кордоном на відпочинку та називають себе «ухилянтами». Подібний контент викликає у коментарях багато дискусій, що допомагає просувати такі відео у тренди.

За даними ГУР, для подібного контенту створили пісні, у текстах яких вихваляють ухилянтів. В українській розвідці зазначили, що така ІПСО – класична технологія розколу суспільства: з одного боку є «оборонці», а з іншого – «ухилянти». Таким чином росіяни намагаються збільшити напругу в суспільстві та зірвати мобілізацію в Україні.

«Синхронність появи численних пісень та відео, що героїзують чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію», – йдеться у повідомленні.

У ГУР закликали користувачів соцмереж критично ставитися до інформації, яка надходить з анонімних джерел.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2024 року начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про масштабну та найдорожчу російську інформаційно-психологічну операцію, яку росіяни так і не змогли реалізувати.

За словами начальника ГУР, в офіційних документах росіяни назвали інформаційно-психологічну операцію «Майдан-3». В межах цієї операції росіяни створили ситуацію, при якій поставити під сумнів легітимність прийняття рішень в Україні.