Росія хоче вчергове посилити соціальну напругу всередині України

Росія готує чергову інформаційно-психологічну спеціальну операцію (ІПСО), покликану підірвати довіру до українського командування та розвідки. Про це повідомили у п’ятницю, 7 червня, у пресслужбі ГУР.

Зокрема нова ІПСО буде спрямована на дискредитацію української воєнної розвідки. Для неї окупанти готують низку статей та відеороликів, в яких мають намір розкрити інформацію про співробітників ГУР, які працюють в координації з Силами оборони.

«На реалізацію нової масштабної кампанії проти України росіяни виділили 15 млн доларів. Агентура російських чекістів уже отримала вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України і західних держав відповідних матеріалів», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Інформаційно-психологічна операція росіян покликана заблокувати роботу відомств, які виконують бойові та спецзавдання проти окупантів, а також створити фактор суспільної напруги.

Нагадаємо, попередню ІПСО росіяни готували наприкінці травня, після падіння російського Іл-76 біля Бєлгорода, де нібито перебували українські військовополонені. За словами речника ГУР Андрія Юсова, Росія планує і надалі використовувати тему падіння літака, щоб дискредитувати Україну за кордоном, а також для створення соціальної напруги всередині України.