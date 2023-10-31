На тимчасово окупованій Луганщині загарбники здійснюють тотальну ліквідацію вугільної галузі – «консервують» шахти, водночас вирізаючи їх на брухт, повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, шахти на окупованій Луганщині відключають від електроживлення через несплату, а працівників «накриває чергова хвиля примусової мобілізації», і загалом триває тотальна ліквідація вугільної галузі регіону.

«Шахти консервують, ніби на невизначений термін, а водночас вирізають на металобрухт. Цей процес уже розпочато на підприємствах “Червоний партизан”, “Центросоюз” і “Харківська”. Раніше росіяни їх визнали нерентабельними», – зазначив Лисогор.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше окупанти передали міста Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ на Луганщині під контроль представників Татарстану.