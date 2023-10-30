Делегація з російського Татарстану на чолі з її прем’єр-міністром Алєксєєм Єсошиним здійснила незаконний візит на тимчасово окуповану територію Луганщини. Як повідомив Центр національного спротиву, особливу увагу вони приділили місту Лисичанськ.

Як сказано в повідомленні ЦНС, який підпорядкований Силам спецоперацій ЗСУ, Кремль виділив агломерацію Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне під повний контроль свого суб’єкта – республіку Татарстан. Офіційно делегація заявляла про реалізацію показових проектів, які мають демонструвати «відновлення інфраструктури» та ініціювання будівельних проектів у регіоні. Для робітників, які прибувають з цього регіону місцеві окупаційні адміністрації виділяють житло, яке раніше окупанти визнали як «безгосподарне».

«Разом з тим Татарстан курує програму за якою має перевиховати місцеву молодь та зробити з них сучасних “яничар”. Так лише протягом жовтня близько двохсот дітей були вивезені до казанського табору “Заречье”, де разом із заходами націленими на зміну їх національної самоідентифікації також проводилися фіджитал-змагання (поєднання віртуальних ігрових середовищ та реальних фізичних ігор). Не виключено, що надалі дітей агітуватимуть у підрозділи управління дронами на полі бою», – наголосили в Центрі національного спротиву.

Там зазначили, що в межах такої політики Татарстан фінансуватиме відкриття центрів тестування за програмою «готов к труду и обороне (ГТО)» – осучасненою російською формою спортивно-парамілітарного виховання молоді з обов’язковою пропагандистською складовою та агітацією до участі в таких парамілітарних організаціях як «Юнармия» чи молодіжний актив путінської партії «Единая Россия».

Також у Центрі національного спротиву нагадали, що раніше контроль над тимчасово окупованим Донецьком Кремль передав угрупованню чеченського диктатора рамзана кадирова.