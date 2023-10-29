Чоловік та дружина – Наталія та Андрій, яких було розстріляно разом із дітьми

У тимчасово окупованій Волновасі Донецької області російський військовий розстріляв дев'ятьох людей з однієї родини, серед них дитина. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За слова радника мера Маріуполя, членів родини розстріляли через те, що вони нібито відмовилися віддати свій будинок кадирівцям.

«Російський військовий розстріляв прямо в будинку дев’ять людей. У тому числі дівчинку – ученицю 4 класу. Навіть місцева мраZота не приховує, велику родину розстріляли за відмови віддати будинок кадирівцям», – йдеться у дописі Петра Андрющенка.

За слова радника мера Маріуполя, членів родини розстріляли через те, що вони нібито відмовилися віддати свій будинок кадирівцям. Він додав, що інформацію підтвердили партнери з інформаційного спротиву у Волновасі, яку росіяни окупували та зруйнували 11 березня 2022 року.

«Це найбільше та найгучніший злочин окупантів після окупації, який вже намагаються приховати», – наголосив Андрющенко.

Як стверджують місцеві жителі, сусіди та родичі вбитих, розстріл скоїв російський військовослужбовець. Російське видання ASTRA, так званий слідчий комітет РФ по «ДНР» заявив, що встановлюються обставини вбивства дев'яти мешканців міста Волновахи, у тому числі двох дітей. За їхніми даними, тіла людей знайшли у приміщенні приватного будинку з вогнепальними пораненнями.

Сусіди та дальня родичка вбитих, все сталося у п'ятницю, 27 жовтня у будинку на вулиці Донецькій. У будинку жили чоловік та дружина – Наталія та Андрій, а також їхні діти – учениця молодших класів Настя та 4-річний Микита.

Що саме сталося до вбивства, поки невідомо. Злочинець розстріляв усю сім'ю з дітьми та ще 5 осіб, які також перебували у будинку.

«Як нам сказала поліція, вбили військові на мотоциклах, і всі лежали в ліжках, тобто це зробили, коли вони спали», – сказала виданню дальня родичка вбитих із посиланням на очевидців.

Знайомий сім'ї наголосив, що вбивство скоїв російський військовослужбовець.

«З чоловіком Наталки він щось не поділив. Відразу приїхала верхівка, і вони почали намагатися приховати все, сусідам сказали – мовчати. У їхньої свекрухи був у п'ятницю день народження, а вночі всіх убили. Вчора їх почали шукати родичі, викликали поліцію, розкрили хату, а всі вони вбиті», – додають очевидці та близькі родини.

Ще один сусід додав, що будинок окупанти залили водою, аби приховати докази вбивства.