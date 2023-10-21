Під час обстрілу України у ніч на 21 жовтня російські окупанти використали складну тактику дуже мішаних атак, повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За її словами , одночасного пуску крилатих ракет і керованих авіабомб (КАБ) українські військові раніше не спостерігали.

«Свої основні дії ворог переніс у повітря. Тобто більше став використовувати тактичну та армійську авіації. Цієї ночі була застосована складна тактика змішаних атак, коли одночасно спрямовувалися керовані авіабомби разом із крилатими ракетами типу Х-59. Паралельно застосовувалися ударні дрони. Такого поєднання різної зброї ми ще не спостерігали», – сказала Наталія Гуменюк, яку цитує «Главком».

Вона зазначила, що протягом цієї ночі окупанти використовували Су-34 та Су-35, які заходили з акваторії Азовського моря. Також росіяни, ймовірно, застосували ОТРК «Іскандер» по Кривому Рогу, однак ця інформація ще уточнюється.

Зазначимо, що унаслідок нічної ракетно-дронової атаки на Кривий ріг сталися руйнування на промисловому об’єкті. Виникла пожежа, яку оперативно загасили, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Крім того, увечері 20 жовтня росіяни вдарили ракетами по дачному кооперативу в передмісті Кривого Рогу. Внаслідок удару загинув чоловік 1963 року народження, а жінка 1967 року народження отримала поранення, її госпіталізували, повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.