Зранку, 18 жовтня, російські війська під час ракетної атаки поцілили у приватні будинки в селищі Обухівка, що біля Дніпра. За попередньою інформацією, загинула одна людина, ще чотирьох поранено. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Загибла 31-річна жінка, 4 травмованих: Росія вкотре вдарила по цивільному населенню в Обухівці на Дніпропетровщині. Розбито 8 приватних будинків у житловому секторі. Працюють рятувальники, поліцейські, медична служба. Пораненим надають допомогу», – йдеться в повідомленні Клименка.

Також повідомлялось про ще одні вибухи на Запоріжжі, однак, жодних даних про їх наслідки наразі немає.

До слова, вночі 18 жовтня росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в багатоповерховий будинок в центральній частині міста. Внаслідок удару відомо про двох загиблих та кілько поранених.