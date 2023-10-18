Одна з ракет влучила в багатоповерховий будинок в центральній частині Запоріжжя

Вночі 18 жовтня росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, в період 01:33 по 01:48, російські війська завдали шість ракетних ударів по території Запоріжжя. Тип ракет встановлюється.

Одна з ракет влучила в багатоповерховий будинок в центральній частині міста. Внаслідок удару відомо про двох загиблих та кілька поранених.

Жителів будинку евакуйовано, їм буде надане тимчасове житло. На місці прильоту продовжують працювати рятувальники та комунальні служби.

Згодом секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантів збільшилася до чотирьох. Ще два тіла знайшли під час пошуково-рятувальних робіт.

Пізніше керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що з-під завалів дістали ще одне тіло. Кількість загиблих збільшилася до п’яти.