Якщо росіяни вийдуть до Богоявленки, то зможуть відрізати Вугледар від основного маршруту постачання

Росіяни наблизилися до Вугледара. Біля села Водяне на шахті «Південнодонбаська-3 імені Сургая» підірвали вежу. Про це 16 вересня повідомило видання ЛігаБізнес.

Як стало відомо, росіяни опублікували відео на якому видно підрив вежі над основним стовбуром на шахті «Південнодонбаська-3 імені Сургая». Вона розташована біля села Водяне, що на Времівському напрямку.

У матеріалі зазначають, що росіяни наблизилися до Вугледара й намагаються обійти місто. Якщо вони вийдуть до Богоявленки, то зможуть відрізати Вугледар від основного маршруту постачання.

На порталі DeepState зазначено, що південно-східна частина шахти перебуває під російським контролем. Лейтенант ЗСУ з позивним «Алекс» 16 вересня об 19:49 написав, що вона перебуває під контролем українських військових, за шахту точаться бої.

У Генштабі ЗСУ станом на 16:00 16 вересня писали, що на Времівському напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції українських військ біля Вугледара, Катеринівки, Водяного та Костянтинівки.

Що відомо про шахту імені Сургая

Шахта названа на честь 7-го міністра вугільної промисловості України, доктора технічних наук Сургая Миколи Сафоновича. Вона була однією з наймолодших на Донбасі, її здали в експлуатацію в 1985 році. Проте видобувне підприємство не працює з початку повномасштабного вторгнення російської армії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що через повільне надходження зброї від західних партнерів і брак боєприпасів Україні не вдалось укомплектувати навіть чотири із 14 необхідних бригад.