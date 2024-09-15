«Сбербанк» відкрив 48 відділень на сході та півдні України

Росіяни почали відкривати відділення найбільших державних банків на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема йдеться про два найбільші державні банки Росії – «Сбербанк» і ВТБ. Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на Financial Times в неділю, 15 вересня.

У матеріалі зазначають, що «Сбербанк», який перебуває під санкціями Заходу з 2022 року, встиг відкрити 130 банкоматів і 48 відділень на сході та півдні України. «Сбербанк» також повернувся до Криму, де торік відкрив своє перше відділення після того, як припинив свою діяльність у 2014 році.

«Серед нових відділень "Сбербанку" – пів дюжини "мобільних офісів" у Маріуполі. ВТБ, який також потрапив під санкції з 2022 року, оголосив, що почне обслуговувати клієнтів у стаціонарних офісах у Маріуполі до кінця року. Його голова Андрій Костін у липні перерізав стрічку на першому відділенні в окупованому Луганську», – повідомляють журналісти.

Також ще один відомий у РФ «Промсвязьбанк» одним із перших зайшов на окуповані українські території й зараз налічує майже 400 відділень у Донецькій та Луганській областях.

На окупованих територіях починають з'являтися й інші споживчі компанії, але, як зазначає FT, більшість російських роздрібних мереж і відомих брендів все ще остерігаються відкрито працювати на окупованих територіях.

«Розумний бізнес туди не піде – воно того не варте. Купівельна спроможність низька, в цих регіонах залишаються переважно пенсіонери та бюджетники. Ризики високі. Навіть у Криму, де ситуація зовсім інша, дуже мало компаній зайшло», – сказав представник російського сектору роздрібної торгівлі.

Разом з тим, у такий спосіб російські бренди намагаються продемонструвати свою патріотичність. До прикладу, мережа ресторанів Black Star Burger, співвласником якої є прокремлівський репер Тіматі, заявила в червні, що відкриє заклади в Маріуполі та на Херсонщині, пише видання.