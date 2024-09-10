Росіяни готують зі студентів Луганської академії мистецтв нових пропагандистів. Про це 10 вересня повідомив Центр національного спротиву.

Росіяни на Луганщині наразі активно готують нові кадри для своєї пропаганди, зокрема, до цього залучають студентів Луганської академії мистецтв.

«Цей навчальний заклад, який до окупації був осередком творчого розвитку, зараз використовується для виховання молодих людей, які повинні служити інструментами кремлівської брехні», – зазначають у повідомленні.

Центр нацспротиву наголошує, що замість мистецького виховання та розвитку культури, академія перетворилася на центр ідеологічної обробки, де студентів вчать, як маніпулювати інформацією, спотворювати історію та підтримувати режим росіян.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що на окупованих територіях України росіяни провели семінар серед вчителів під час якого присутнім було дано вказівку виявляти серед учнів дітей, які потенційно підтримують свою рідну країну.

Також повідомляли, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях створюють загони при так званому «МВС» для фільтраційних заходів місцевого населення.