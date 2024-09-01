З допомогою дітей окупанти хочуть знаходити «нелояльних» батьків

На окупованих територіях України росіяни провели семінар серед вчителів під час якого присутнім було дано вказівку виявляти серед учнів дітей, які потенційно підтримують свою рідну країну. Про це повідомили у Центрі національного спротиву (ЦНС).

«В цинічному стилі окупанти назвали це «девіантною поведінкою»», – йдеться у повідомленні.

За даними інформаційного ресурсу, вчителів вчили куди звертатись, якщо вони виявили «не лояльних дітей», а також, як за допомогою дітей виходити по на погляди їх батьків.

У ЦНС резюмували, що ворог фактично планує через дітей дізнаватись інформацію щодо проукраїнського руху.

«(Ворог – Ред.) не розуміє, що таким є більшість населення на тимчасово окупованих територіях», – вважають в ЦНС.

Крім того, Центр національного спротиву закликає батьків провести відповідні бесіди з дітьми вдома, а також повідомляти про вчителів, які працюють на ворога.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях створюють загони при так званому «МВС» для фільтраційних заходів місцевого населення.