Росіяни відправляють молодіжні загони в Курську область

Ворог на тимчасово окупованих територіях України формує молодіжні загони, які відправляють у Курську область Російської Федерації. Про це у неділю, 11 серпня, повідомив Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, окупанти публікують відео, на яких так званих «добровольців» саджають в автобуси й відправляють для нібито допомоги постраждалим курянам.

«Місцевий колаборант керівник регіональної організації “Молода республіка” Сергій Добровольський розповідає, що тільки з ТОТ Донеччини у Росію планується відправити щонайменше сотню молодих людей. Утім, жаліється кремлівський посіпака — виконати план поки що не вдається», – ідеться у повідомленні.

У нацспротиві зазначають, що на тимчасово окупованих територіях росіяни проводять не багатолюдні мітинги, на яких бюджетники та російські гастролери на камеру імітують підтримку населенню Курської області.

Як повідомляв ZAXID.NET, росіяни видають старі відео з Донбасу за удари по Збройних силах в Курській області. Так, до прикладу, російські пропагандистські ЗМІ поширили відеоролик на якому російські вертольоти нібито завдали ударів по українських військах у прикордонному районі Курської області. Насправді ж, розслідувачі The Insider з’ясували, що фрагменти ролика було знято у Кремінній та Часовому Яру.

Нагадаємо, уранці 6 серпня російські пропагандистські ЗМІ та місцева влада заявила про «прорив ЗСУ» на територію Курської області, де понині тривають бої. 9 серпня в мережі опублікували відео з воїнами ЗСУ, які заявили, що повністю взяли під свій контроль місто Суджа у Курській області РФ. Є також інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. У зв’язку з цими подіями Кремль ввів режим контртерористичної операції у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії.

Як відомо, Сили оборони офіційно не коментували ситуацію у Курській області, а також не називали мету операції. Однак у своєму вечірньому відеозверненні 10 серпня президент Володимир Зеленський повідомив про «витискання війни на територію ворога». Детальніше про те, що відбувається у Курській області Росії, читайте у нашому матеріалі.