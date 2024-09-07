Анастасія Трофімова створювала фільми для Russia Today

У позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю 5 вересня показали фільм «Росіяни на війні» (Russians at war) російської пропагандистки з Russia Today Анастасії Трофімової, яка називає себе російсько-канадською режисеркою. Вона перебувала сім місяців з російською армією на окупованому Сході України, щоб «кинути виклик стереотипам», й створила стрічку про медиків, які забирають тіла окупантів з поля бою.

«У Росії вони герої, які ніколи не вмирають. На Заході – це переважно військові злочинці, військові злочинці, військові злочинці. Для мене найбільшим шоком було побачити, наскільки вони звичайні. Абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору, з власним розумінням того, що відбувається на цій війні», – цитує Анастасію Трофімову сайт Reuters.

Пропагандистка додає, що частина росіян справді воює через гроші. Однак, за її словами, є й такі, які пішли на війну, щоб помститися. Трофімова жалілася, що росіяни змушені воювати старою зброєю й пересуватися на старих автомобілях. Вона зазначала, що в росіян в наявності є лише сигарети та алкоголь. За словами Трофімової за час перебування з окупантами, вона не бачила, щоб ті скоювали злочини.

На показ пропагандистського кіно відреагувала українська режисерка Ольга Журба, яка на позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю представила фільм «Пісні землі, що повільно горить». На пресконференції вона наголосила, що російські кінематографісти повинні показувати справжнє обличчя своєї армії. Натомість Трофімова відповіла, що «потрібно не розпалювати ненависть, а шукати точки дотику».

Продюсерка фільму «Пісні землі, що повільно горить» Дар’я Бассель вважає, що Трофімова хоче видати своє кіно як антивоєнний фільм. Однак насправді це пропагандистська стрічка, в якій українців називають нацистами й розповідають про громадянську війну.

«Режисерка починає розповідь з українця, який зараз живе в Росії й воює за неї. Це дуже інтригуючий вибір для початку історії про росіян на війні. Пізніше цей персонаж стверджуватиме, що в Україні у 2014 році почалася громадянська війна. Він також припустить, що українці бомбардували східні райони власної країни (і саме тому він переїхав до Росії)», – написала Дар’я Бассель.

Вона зазначає, що Анастасія Трофімова раніше створила кілька нібито документальних фільмів для Russia Today.

Обурення через показ російського кіно також висловив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він назвав появу росіян на кінофестивалі ганебною.

«Дуже цікаво, чому пропагандистський фільм Russians at war взагалі показали на Венеційському кінофестивалі. І чому режисерка Анастасія Трофімова, а також деякі інші діячі російської культури – країни, яка щодня вбиває українців, наших дітей, взагалі можуть працювати у цивілізованому світі. Це ганебно», – написав Андрій Єрмак.

Фільм «Росіяни на війні» також презентували на кінофестивалі у Торонто. Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко заявив, що Трофімова «навмисно спотворює реалії війни Росії проти України».

Додамо, що Канадськмй медіафонд, який підпорядковується уряду Канади, виділив на виробництво «Росіян на війні» 340 тис. канадських доларів (приблизно 10 млн грн).

Нагадаємо, що на Венеційський кінофестиваль потрапили два українські фільми – «Пісні землі, що повільно горить» Ольги Журби та «Медовий місяць» Жанни Озірної.