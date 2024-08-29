Актори та творці фільму «Бітлджус Бітлджус» відкрили 81-й Венеційський кінофестиваль

На італійському острові Лідо у середу, 28 серпня, розпочався 81-й Венеційський кінофестиваль, який є однією з найстаріших кіноподій світу. Відкриття Венеційського кінофестивалю, який триватиме до 7 вересня, стартувало показом фільму «Бітлджус Бітлджус» 66-річного Тіма Бертона. Це американський комедійний фентезійний фільм жахів 2024 року, який є продовженням стрічки 1988 року того ж режисера.

На червоній доріжці з'явилися зірки «Бітлджус Бітлджус» 52-річна Вайнона Райдер, 21-річна Дженна Ортеґа та 59-річна Моніка Белуччі. Одяг акторок перегукувався з їхніми образами у фільмі.

70-річна канадська та американська акторка Кетрін О'Гара вийшла на червону доріжку в шкіряній сукні від Oscar de la Renta та прикрасах Cartier. Вона також зіграла одну з ролей у фільмі «Бітлджус Бітлджус» Тіма Бертона.

Кетрін О'Гара (Фото Getty Images)

На червону доріжку також вийшла 55-річна австралійська акторка Кейт Бланшетт. Вона позувала у сукні від Armani Privé та прикрасах від Louis Vuitton.

Кейт Бланшетт (Фото La Biennale di Venezia)

30-річна канадська акторка Тейлор Расселл позувала на червоному хіднику у білій кутюрній сукні від Chanel 1993 року та прикрасах Tiffany & Co. Таку ж сукню у 1993 році демонструвала супермодель Клаудія Шиффер.

Тейлор Расселл у білій сукні від Chanel (Фото La Biennale di Venezia)

У день відкриття фестивалю 74-річна американська актриса Сігурні Вівер отримала за свій внесок у кінематограф головну відзнаку події – Золотого лева. Голлівудська зірка відома зі стрічок «Чужі», «Аватар», «Мисливці за привидами 2». Вона позувала у вечірньому костюмі від Chanel й тримала в руках нагороду.

Сігурні Вівер та головна нагорода Венеційського кінофестивалю – Золотий лев (Фото La Biennale di Venezia)

Французька акторка, 71-річна Ізабель Юппер з'явилась на відкритті події в одязі від Balenciaga Haute Couture та прикрасах від Cartier. Цьогоріч акторка очолює журі конкурсу Венеційського кінофестивалю.

Ізабель Юппер у червоній сукні від Balenciaga Haute Couture (Фото La Biennale di Venezia)

На відкриття кінофестиваль завітала й 77-річна поетка та музикантка Патті Сміт. Замість традиційних для червоної доріжки суконь, вона одягнула джинси, білу сорочку та піджак.

Патті Сміт та Кейт Бланшетт (Фото La Biennale di Venezia)

43-річна італійська модель та акторка Маріакарла Босконо вийшла на червоний хідник в одязі від Ann Demeulemeester. Також вона одягнула прикраси від Pomellato з діамантами та смарагдами.

Маріакарла Босконо (Фото Getty Images)

Одна з найвідоміших китайських акторок та кінорежисерок, 45-річна Чжан Цзиї, вийшла на червону доріжку в Armani Privé та прикрасах Chopard. Цьогоріч акторка є членкинею журі Венеційського кінофестивалю.

Чжан Цзиї (Фото Getty Images)

Нагадаємо, що Венеційський кінофестиваль, який є найстарішим кінофестивалем світу, заснували 1932 року. У 2024 році участь у події візьме Анджеліна Джолі, Леді Гага, Джордж Клуні, Бред Пітт, Джуліанна Мур, Кевін Костнер, Хоакін Фенікс тощо. Цьогоріч до програми La Biennale di Venezia потрапили два українські фільми – «Пісні землі, що повільно горить» Ольги Журби та «Медовий місяць» Жанни Озірної.