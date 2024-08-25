Комедія жахів «Бітлджюс Бітлджюс» отримала сайт, який може згенерувати «потойбічне» фото користувача. Warner Bros. запустила «Генератор Потойбіччя», рекламуючи новий фільм Тіма Бертона «Бітлджюс Бітлджюс».

Сайт, доступний зокрема й українською, дозволить за кілька секунд перетворити світлину користувача на фотопортрет у Потойбічному світі, де й відбуваються події «Бітлджюс Бітлджюс». Для генерації зображення, окрім фото, просять ввести дату народження, ім’я та адресу електронної пошти. Спойлер: виходить не дуже схоже, але цікаво.

Оригінальний фантастичний фільм Тіма Бертона вийшов на екрани у 1988 році, а у листопаді 2023 роуц режисер оголосив, що зняв продовження.

Сценарій сиквелу написали Альфред Гоф і Майлз Міллар, шоуранери серіалу «Венздей». «Бітлджюс Бітлджюс» продовжує історію родини Дітц, яка після несподіваної сімейної трагедії повертається додому у Вінтер-Рівер. Бунтівна донька Лідії Астрід знаходить на горищі таємничий макет міста і випадково відкриває портал до потойбічного світу. Демон повернеться і влаштує хаос у своєму фірмовому стилі.

Фільм має зірковий акторський склад: Майкл Кітон, Вайнона Райдер, Кетрін О’Хара, Дженна Ортега, Моніка Беллуччі та Віллем Дефо.

Світова прем’єра картини відбудеться на Венеціанському кінофестивалі. В українському прокаті «Бітлджюс Бітлджюс» стартує 5 вересня.