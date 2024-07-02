Фільмом відкриття 81-го Венеціанського фестивалю стане фільм Тіма Бертона «Бітлджюс Бітлджюс».

У сиквелі культової стрічки 1980-х років взяли участь Майкл Кітон, Вайнона Райдер, Дженна Ортега, Моніка Белуччі та Віллем Дефо. Світова прем'єра фільму пройде 28 серпня і буде показана поза конкурсом.

Починаючи з 1990 року Тім Бертон, режисер стрічки, дбав про гідний сценарій для продовження. На одному з етапів передбачалося, що події відбуватимуться на Гаваях. Ще один сценарій був готовий у 2015 році, а Вайнона Райдер та Майкл Кітон підтвердили свою участь. Роботу відклали і повернулися до неї 2022 року. Цього разу залучили сценаристів серіалу «Венздей».

Фільм розповідає, як після несподіваної сімейної трагедії, три покоління родини Дітц повертаються додому у Вінтер-Рівер. Життя вже дорослої Лідії, яку досі переслідує привид Бітлджюс, перевертається догори дриґом. Її бунтівна донька Астрід знаходить на горищі таємничий макет міста і випадково відкриває портал до потойбічного світу. Проблеми назрівають в обох світах, тому це лише питання часу, коли хтось тричі вимовить ім'я Бітлджюса. Як тільки це станеться, привид повернеться та влаштує хаос.

У новому фільмі до своїх ролей повернулися Майкл Кітон, який повторив роль Бітлджюса, а також Вайнона Райдер та Кетрін О'Гара, які знову зіграли Лідію Дітц та її матір Делію. Серед нових імен у касті – Дженна Ортега, яка зіграє роль Астрід. Також у фільмі з’являться Моніка Беллуччі, Віллем Дефо та інші.

Українські глядачі зможуть побачити новий фільм про Бітлджюса з 5 вересня.