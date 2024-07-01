Олег Сенцов та Віґґо Мортенсен на премʼєрі фільму «Реал»

У неділю, 30 червня, на Міжнародному фестивалі в Карлових Варах відбулася світова премʼєра документального фільму Олега Сенцова «Реал». Перед показом режисер зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом. Серед інших міжнародних гостей, прем‘єру також відвідав голлівудський актор та режисер Віґґо Мортенсен.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олег Сенцов доєднався до українського війська та воював на південно-східному фронті. Влітку 2023 він випадково зняв один із боїв, коли його БТР був уражений ворогом. Олег опинився в найближчій траншеї та за допомогою радіозв’язку намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу, який був під обстрілом та майже без боєприпасів на позиції під кодовою назвою «Реал».

Президентом Чехії Петр Павел, Олег Сенцов та голова українського офісу Amnesty International Вероніка Вельч (фото Facebook)

«Я не хотів знімати цей фільм. Я завжди тримаю камеру GoPro на своєму шоломі, але я завжди зайнятий іншими справами на передовій, тому майже ніколи нічого не записую. Той день був дуже хаотичним, я поправляв свій шолом і просто торкнувся камери, щоб перевірити, чи вона все ще там, тож випадково її ввімкнув. Під час бою я не знав, що йде запис. Минуло шість місяців, я переглядав карту пам’яті, побачив цей великий файл і відкрив його», – розповів Олег Сенцов в інтервʼю The Hollywood Reporter.

Перед прем‘єрою режисер та військовий Олег Сенцов зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом. Як повідомляє Радіо Свобода, він зазначив, що «Реал» «може розповісти про війну більше, ніж десять репортажів або ціла книга».

«Вперше, за час війни, приїхав у відпустку за кордон, на фестиваль в Карлові Вари, аби представити документальний фільм про трагічні події річної давнини "Реал". Напередодні прем'єри були зустрічі з людьми, які щиро підтримують Україну: чеським президентом Петром Павелом та актором Віго Мортенсоном. Вважаю, що зараз критично важливо аби розмова про Україну тривала, бо це основа нашої підтримки, а також, щоб зʼявлялось розуміння того, в яких нелюдських умовах ми боремось з ворогом. Це потрібно не тільки людям за кордоном, а і нам самим, щоб перестати ховатися в світі мрій та ілюзій», – написав режисер на своєму Facebook.

Фільм «Реал» – українсько-хорватська копродукція. Продюсери: Олег Сенцов («Край Кінема»), Денис Іванов («Артхаус Трафік»), Майк Дауні (Downey Ink), Борис Т. Матич і Лана Матич (Propeler Film).