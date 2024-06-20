Кримінальна драма Олега Сенцова «Носоріг» вийшла онлайн
Другий повнометражний ігровий фільм Сенцова можна подивитись на українських стримінгах0
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Кримінальна драма українського режисера та військового Олега Сенцова вийшла онлайн одразу на декількох онлайн-платформах. Тепер її можна подивитись на усіх основних українських стрімінгах.
«Носоріг» є другою повнометражною роботою українського режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі «Горизонти», українська – на Київському тижні критики. Стрічка Сенцова була визнана найкращою на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі.
Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.
«Велика частина нашого суспільства живе "по понятіям", а не по закону, і це наша проблема як держави. Моєю задачею було показати все реалістично, без романтизації. У фільмі сцени насилля й сексу показані реалістично, і сцени життя цих людей теж. Бо вони – не хороші хлопці», – розповів режисер Олег Сенцов про ідею фільму в одному з інтервʼю.
Знімання «Носорога» проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року. У кінотеатральний прокат фільм вийшов в лютому 2022 року, за тиждень до повномасштабного вторгнення. За цей час до лав ЗСУ доєдналась частина команди фільму – режисер Олег Сенцов з перших днів перебуває в гарячих точках, а виконавець головної ролі Носорога, актор Сергій Філімонов, служить у батальйоні «Вовки Да Вінчі». Євген Світличний, який втілив роль Карася, загинув, захищаючи Україну.
Фільм створений у копродукції України, Польщі та Німеччини. Українську сторону виробництва представляють продюсер Денис Іванов («Артхаус Трафік») та Олег Сенцов («Край Кінема»). Польські співпродюсери – Даріуш Яблонський, Віолетта Камінська, Ізабела Войчік (Apple Film Production), німецькі – Хайно Декерт, Тіна Бьорнер (Ma.ja.de. Fiction). Міжнародний дистриб’ютор стрічки – компанія WestEnd Films.