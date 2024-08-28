У середу, 28 серпня, відкривається 81-й Венеціанський фестиваль. Нагадаємо, у ньому візьмуть участь два українських фільми. Які фільми є найочікуванішими? Розповідаємо.

«Пісні землі, що повільно горить»

режисерка Ольга Журба

Документальний фільм української режисерки Ольги Журби розповідає про життя в Україні протягом перших двох років повномасштабного вторгнення. За словами режисерки, фільм «оприявнює зміни в суспільстві, яке долає шлях від паніки перших тижнів великої війни до прийняття смерті й руйнувань, які зрештою стають трагічною нормою для українців».

«Медовий місяць»

режисерка Жанна Озірна

Дія фільму відбувається в квартирі у маленькому містечку поблизу Києва, де мешкає пара 30-річних закоханих, Тарас і Оля. Вони проводять першу ніч у своїй новій квартирі, але на світанку їх будять вибухи. Їм не вдається вчасно залишити місто, а тим часом російські війська облаштовують штаб у дворі їхнього будинку. Герої опиняються у пастці в квартирі без електрики, води та мобільного зв'язку. Це дослідження їхніх стосунків, страхів, справжнього розуміння одне одного.

«Бітлджюс Бітлджюс»

режисер Тім Бертон

Цей фільм відкриє фестиваль. Сиквел культового фільму «Бітлджюс» 1988 рокупродовжить історію родини Дітц. Життя Лідії, яку в її уяві досі переслідує Бітлджюс, перевертається з ніг на голову, коли її бунтівна донька-підлітка Астрід виявляє таємничу модель міста на горищі, а портал у потойбічне життя випадково відкривається. У головних ролях Вайнона Райдер, Дженна Ортега, Моніка Беллуччі, Віллем Дефо. В український прокат фільм вийде уже 5 вересня.

«Джокер 2. Божевілля на двох»

режисер Тодд Філліпс

Свого часу перший «Джокер» у Венеції отримав нагороду. Чи зможе сиквел повторити успіх? Джокера знову зіграє Гоакін Фенікс, а його партнеркою стала Леді Гага. Джокер опиняється у психіатричній клініці Аркгем, де знайомиться з Гарлі Квінн. У прокат фільм вийде 3 жовтня.

«Марія»

режисер Пабло Лорраїн

Чилійський режисер Пабло Лорраїнпродовжує серію незвичних байопіків. Після фільмів «Джекі» та «Спенсер» він розповість історію оперної співачки Марії Каллас. Зіграє її Анджеліна Джолі. Події фільму відбуваються у 1970-ті роки у Парижі.

«Квір»

режисер Лука Гуаданьїно

Події нового фільму Лукі Гуаданїно «Квір»відбуваються у Мексиці 1940-х років та розповідають про вигнанця з Америки (Деніел Крейг), який закохується в юнака. Образ Лі натхнений постаттю американського письменника Вільяма С. Берроуза, який після втечі від наркобізнесу в Новому Орлеані блукає по міських клубах і закохується в наркозалежного Аллертона, звільненого військовослужбовця американського флоту. Стрічку засновано на однойменному оповіданні Вільяма С. Берроуза, написаному в період між 1951 та 1953 роками.

«Кімната по сусідству»

режисер Педро Альмодовар

Перший повнометражний англомовний фільм Педро Альмодовара, де грають Тільда Свінтон та Джуліанна Мур. Фільм розповідає про розрив між військовою кореспонденткою й дуже недосконалою матір’ю Мартою (Тільда Свінтон) та її ображеною дочкою, а також про стосунки Марти з письменницею Інґрід (Джуліанна Мур).

«Дівчинка»

режисерка Халіна Рейн

Ніколь Кідман, Антоніо Бандерас, Жан Рено, Гаррісон Дікінсон та Софі Вайльд знялися в еротичному трилері нідерландської режисерки й акторки Халіни Рейн. У картині йдеться про успішну бізнес-леді, яка заводить роман зі своїм стажером.

«Наказ»

режисер Джастін Курзель

Агент ФБР з Айдахо помічає закономірність у нещодавніх пограбуваннях банків, випуску фальшивих грошей та крадіжках броньованих автомобілів, які тероризують мешканців Тихоокеанського узбережжя. Він намагається довести, що це справа рук радикального угрупування. Роль агента ФБР зіграв Джуд Лоу, а лідера злочинної групи – Ніколас Голт. Фільм засновано на книзі 1989 року «Мовчазне братство»Кевіна Флінна та Гері Герхардта.

«Чому війна»

режисер Амос Ґітай

Відомий ізраїльський режисер Амос Ґітай зняв фільм-роздуми на тему війн, що тривають та які тривали. В основі картини – листування Альберта Ейнштейна та Зіґмунда Фройда 1932 року про шанси запобігти війні. Ґітай каже: «Коли 7 жовтня стався напад, я хотів прочитати й перечитати деякі тексти, щоб шукати допомоги й зрозуміти коріння цього людського бажання брати участь у війні та вбивати. І в цьому пошуку цей обмін листами став відкриттям». У фільмі зіграли Ірен Жакоб та Матьє Амальрик.

«Я все ще тут»

режисер Вальтер Саллес

Дія фільму відбувається у Бразилії 1971 року. Життя Юніс Пайви, матері п'ятьох дітей, різко змінюється після зникнення її чоловіка – колишнього конгресмена Рубенса Пайви. Літературною основою сценарію стали мемуари Марсело Рубенса Пайви, сина головної героїні.