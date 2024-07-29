Мешканець Берегівщини закликав відмовитися від частини українських територій

СБУ викрила закарпатця, який у Facebook закликав відмовитися від частини українських територій та уродженку Лугинщини, яка в забороненій соцмережі «Одноклассники» виправдовувала російську агресію проти України. Агітаторам загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 29 липня, мешканець Берегівського району поширював заклики до зміни меж України та відмови від тимчасово окупованих Росією територій.

У свою чергу, уродженка Луганщини систематично поширювала публікації про «благу місію визволення» російських військових, цитувала Кадирова й відверто зневажала українців. В одному зі своїх дописів вона називала українців «голодранцями», які «живуть на історичній російській землі».

«Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що опубліковані дописи виправдовують, визнають правомірною, заперечують збройну агресію Російської Федерації проти України», – інформують в СБУ.

Уродженці Луганської області та мешканцю Берегівщини повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників. Останнього також підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Проросійським агітаторам загрожує до 5 років ув’язнення.