Громадянка України поширювала кремлівські наративи про «справедливу» війну Росії та інші фейки російської пропаганди

СБУ викрила мешканку Берегівського району, яка виправдовувала війну Росії проти України. Жінка поширювала у соцмережах російську пропаганду, зокрема заяви Путіна та представника РФ в Радбезі ООН Василя Небензі. За скоєне закарпатці загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 24 липня, громадянка України поширювала кремлівські наративи про «справедливу» війну Росії проти України, «відсутність кордонів України», «українські біохімічні лабораторії» та інші фейки російської пропаганди.

«Прихильниця “руского міра” також поширювала на своїй сторінці одіозні заяви про війну в Україні президента РФ Владіміра Путіна і постійного представника РФ в Раді безпеки ООН Василя Небензі. Експертиза підтвердила наявність у публікаціях публічних виправдовувань збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації представників збройних формувань РФ», – інформують в СБУ.

Під час обшуків у закарпатки вилучили засоби зв’язку, з яких вона поширювала пропагандистський контент. За виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників жінці загрожує до 5 років ув’язнення.