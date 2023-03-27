Мурадов «прославився» своїми провальними операціями у війні проти України

З посади командувача східного військового округу у Росії зняли генерала-полковника Рустама Мурадова, який відомий розромною поразкою своїх військ під Вугледаром. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами журналістів, останні місяці Мурадов керував укріпленням позицій ворожих військ на Запорізькому напрямку та наступальними діями ЗС РФ під Вугледаром. Міноборони РФ наразі цю інформацію не коментувало.

Рустам Мурадов з 2015 по 2017 рік був першим заступником начальника та начальник штабу 41-ї армії. У 2016 році був представником Росії у Спільному російсько-українському центрі з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі.

У 2017 році працював військовим радником у Сирії, командував так званим «миротворчим контингентом». Ще у лютому 2022 року Євросоюз ввів персональні санкції проти Мурадова у зв'язку з повномасштабною війною Росії в Україні.

Безпосередньо під командуванням Мурадова знаходяться 155 і 40 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Зокрема, російські морські піхотинці зазнали величезних втрат після того, як Мурадов розпорядився кинути їх у наступ під Вугледаром. У результаті українські бійці 72 механізованої бригади, 55 артилерійської та 35 бригади морської піхоти ЗСУ успішно завдали вогневої поразки противнику, який внаслідок невдалої атаки втратив 2 роти солдатів та близько 30 одиниць техніки.

Також Мурадов «прославився» тим, що у жовтні 2022 року відправив у наступ російських морпіхів 155-ї бригади на село Павлівка Донецької області. Внаслідок чого окупанти зазнали таких втрат, що про це заговорили навіть російські пропагандисти. Пізніше було встановлено, що за чотири дні бригада на цьому напрямі втратила близько 300 осіб та половину техніки.

За неофіційними даними, Мурадов є одним із «фаворитів» Путіна. Нещодавно, після усіх провальних операцій, президент Росії підвищив у званні Рустама Мурадова.