Командування Росії посилало окупантів у фронтові атаки, які були неефективними

З початку повномасштабної війни 155-та морська піхотна бригада збройних сил Росії вісім разів була знищена ЗСУ та стільки ж відновлена – окупанти не могли вести тривалі бої через невдалу тактику командування, зазнавши колосальних жертв на Вугледарському напрямку.

Про знищення російської бригади повідомили у звіті Інституту вивчення війни (ISW) у п'ятницю, 24 березня. Попри значні втрати, окупанти досі намагаються захопити Вугледар. Головною причиною невдач росіян ISW називає неефективну тактику фронтових штурмів у стилі «людських хвиль». Ця тактика передбачає колосальні втрати людей та техніки.

«Російські війська не в змозі підтримувати будь-яку значну швидкість просування будь-де на лінії фронту, використовуючи ці атаки в стилі "людської хвилі". Російська 155-та морська піхотна бригада була знищена та відновлена ​​аж вісім разів з початку війни, значною мірою через втрати, зазнані під час тривалих дій проти Вугледара», – повідомили у звіті.

Крім провальної тактики, експерти визначили причини невдач росіян на Вугледарському напрямку. Зокрема йдеться про специфічний рельєф місцевості, який ускладнює пересування техніки, нездатність окупантів атакувати ЗСУ зненацька, та відсутність бойової могутності росіян.