Росія намагається поповнити значні втрати новими військовими

Росія планує набрати ще 400 тис. контрактників після того, як її наступ провалився в Україні. Наразі Кремль зосередився на стримуванні нового наступу ЗСУ, який, як очікується, розпочнеться найближчим часом, повідомляє Bloomberg.

Джерела видання повідомили, що Росія намагається поповнити значні втрати новими військовими, зокрема контрактниками.

«Кремль відмовився від планів подальшого наступу в Україні цієї весни після того, як не зміг досягнути значних успіхів, і зосередиться на тому, щоб стримати новий наступ українських сил, який очікується незабаром», – пише видання.

Також повідомляється, що ще одна така масштабна кампанія дозволить поки не призивати резервістів. Співрозмовники журналістів стверджують, що Росія готується до тривалої оборонної боротьби, проте Москва побоюється, що нова хвиля мобілізації буде не надто популярною.

Чутки про початок другої хвилі мобілізації в Росії через брак живої сили для продовження повномасштабної війни в Україні періодично з’являються в засобах інформації з кінця 2022 року. Про такі заходи попереджали, зокрема, розвідки кількох західних країн та влада України. У Кремлі заперечували та досі заперечують ці плани.

За офіційними даними, з вересня 2022 року за «частковою мобілізацією» на військову службу призвали понад 330 тисяч росіян, які перебувають у запасі. Наприкінці жовтня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу прозвітував про завершення мобілізації. Після цього Путін також оголосив про закінчення призову, проте не підписав відповідного указу. Таким чином, офіційно мобілізація в Росії продовжує діяти.

У січні 2023 року міністр оборони Росії Сєргей Шойгу оголосив про завдання збільшити чисельність російських військ до півтора мільйона осіб упродовж трьох років. Передбачається, що майже половина з них будуть контрактниками. Водночас напередодні до Держдуми внесений законопроект про підвищення граничного віку служби до призовної армії з 27 до 30 років. Таке підвищення може бути негайним, натомість нижня планка призову підвищуватиметься з 18 до 21 року поступово.