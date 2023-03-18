Російська влада готується сприяти ширшому призову на військову службу для задоволення своїх військових потреб

Росія готується змінити закон про призовний вік, щоб задовольнити свої військові потреби. Про це йдеться у звіті військової розвідки Міноборони Великої Британії вранці 18 березня.

Зазначається, що 13 березня 2023 року депутати Держдуми РФ внесли законопроект про зміну вікових рамок для призову на військову службу чоловіків із 18 до 27 років на вік із 21 до 30 років.

Британські розвідники вважають, що закон, найімовірніше, буде ухвалено і набуде чинності у січні 2024 року.

«З радянських часів Росія продовжувала проводити призови на військову службу двічі на рік. Вони відрізняються від «часткової мобілізації» резервістів, яка проводиться з вересня 2022 року», – йдеться у звіті.

Британці припустили, що російська влада, ймовірно, готується сприяти ширшому призову на військову службу для задоволення своїх військових потреб. Також наголошується, що Росія, як і раніше, офіційно забороняє призовникам брати участь у війні в Україні, хоча принаймні кільком сотням строковиків довелося воювати через адміністративні помилки або після того, як їх змусили підписати контракти.

У звіті британської розвідки зазначається, що зараз у Росії багато 18-21-річних чоловіків претендують на звільнення від призову через здобуття вищої освіти. На думку аналітиків, російська влада, найімовірніше, змінює вікову групу, щоб збільшити чисельність військовослужбовців, гарантуючи, що студенти зрештою будуть змушені служити в армії.

«Навіть якщо Росія продовжить утримуватися від використання призовників на війні, додаткові призовники звільнять більше професійних військових для участі в бойових діях», – резюмували в британській розвідці.

Згідно із російським законопроектом, з 1 січня 2024 року почнуть призивати молодих людей з 19 років, з 1 січня 2025-го – з 20 років, а з 1 січня 2026-го – з 21 року. Граничний вік призову до 30 років буде підвищено з 2024 року.

Як інформував ZAXID.NET, за даними Генштабу ЗСУ, 18 березня 2023 року Росія втратила вбитими у війні проти України 164200 військових.