Російська адміністрація оголосила про проведення навчань у низці міст окупованої Луганської області, намагаючись у такий спосіб приховати тотальну мобілізацію. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил.

«Місцева так звана влада на тимчасово окупованих і захоплених територіях Луганської області заявила про початок масштабних військових навчань із залученням всього призовного чоловічого населення Старобільська, Щастя, Нового Айдару, Новопскова та Нижньотеплого, які мають паспорти з написами «ЛНР» та «Російська Федерація», – йдеться у повідомленні.

Як стверджують у Генштабі, таким чином росіяни намагаються приховати тотальну мобілізацію у вищеназваних населених пунктах.

Також між населеними пунктами Ішунь та Воєнка тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим росіяни розпочали будівництво фортифікаційних споруд та окопів.

«До виконання робіт примусово залучається цивільне населення на безоплатній основі», – зазначається в дописі.

Нагадаємо, напередодні в ГУР повідомили, що російські окупанти в Криму почали будувати оборонні споруди та організували угруповання для утримання захопленого півострова. Росіяни тримають місцеву інфраструктуру в бойовій готовності та копають траншеї на кримських пляжах.