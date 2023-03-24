Російське командування та окупаційна адміністрація активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму

Російська окупаційна влада розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму. Про це повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму.

«Але іншим, рядовому складу, кажуть: не переймайтеся, усе спокійно, усе під контролем... Пов'язані з росіянами сім'ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов'язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є», – сказав Юсов в ефірі телеканалу «Freeдом», йдеться у повідомленні на Telegram-каналі ГУР.

За його словами, напередодні місцеві жителі почули на FM-станціях попередження про те, що їм необхідно готуватися до виїзду. Представник ГУР вважає, що попередження стосується тих кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою.

«Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов'язково й відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на Росію, справді найближчим часом краще покинути територію українського Криму», – додав Юсов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти в Криму почали будувати оборонні споруди та організували угруповання для утримання захопленого півострова. Росіяни тримають місцеву інфраструктуру в бойовій готовності та копають траншеї на кримських пляжах.