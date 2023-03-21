Прихована мобілізація в Росії дозволяє Кремлю щомісяця додатково поповнювати лави окупантів ще приблизно на 20 тис. людей. Про це в ефірі національного телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Цей процес триває. І в межах прихованої мобілізації щомісяця рашистам вдається близько 20 тисяч осіб мобілізувати. Додатково. Також готуються нові мобілізаційні заходи», – сказав Юсов, якого цитує LIGA.net.

За словами представника ГУР, «усі цифри відомі, все це вивчається».

Водночас Юсов зазначив, що лише мобілізації недостатньо – окупантів треба ще навчити, а тренувальних баз у Росії мало, тому Кремль використовує для цього, зокрема, територію Білорусі.

Однак, за його словами, «все найкраще» – як особовий склад, так і техніку РФ – ЗСУ вже знищили на першому етапі повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, напередодні аналітики ISW також звертали увагу на той факт, що мобілізація російській армії не допоможе.