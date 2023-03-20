Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що наступ Росії на Донбасі може наближатися до кульмінації, а Україна має можливості перехопити ініціативу і розпочати контрнаступ.

Як зазначається у звіті, наступ росіян на ділянках Сватове-Кремінна, Бахмут, Авдіївка-Донецьк та Вугледар не приніс нічого, окрім деяких тактичних успіхів. Вони констатували, що темпи російських наступальних операцій по всій території воєнних дій сповільнилися за останні тижні, що свідчить про те, що весняний наступ Росії на Донбасі може наближатися до кульмінації.

Також аналітики ISW вказують на те, що ЗСУ, ймовірно, провели локальну контратаку на південний захід від Бахмута на тлі загострення обговорень у Росії можливого українського контрнаступу в районі Бахмута. І ці обговорення свідчать про те, що «російські джерела все більше не впевнені у здатності російських військових утримати ініціативу навколо Бахмута».

Крім того, як зазначається у звіті, українські військові продовжують вказувати на те, що масові втрати російських військ у районі Вугледара серйозно послаблюють російський наступальний потенціал у Донецькій області.

«Спеціальне відновлення наявних підрозділів для розгортання під Вугледаром, а також очевидне створення підбригадних ешелонованих спеціальних формувань, свідчить про те, що бойові можливості Росії на заході Донецької області значно погіршилися», – стверджується у звіті ISW.

Зважаючи на тенденції бойових дій, на думку аналітиків ISW, «Україна має всі можливості для того, щоб перехопити ініціативу і розпочати контрнаступ на критично важливих ділянках нинішньої лінії фронту».

Вони зауважили, що росіяни раніше спрямували близько 300 тис. мобілізованих для наступу, проте вони не змогли дати Москві перевагу, а тому малоймовірно, що введення додаткових сил під час майбутніх хвиль мобілізації допоможе досягти будь-яких результатів.