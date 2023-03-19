Владімір Путін назвав кілька причин, які заважали йому розв’язати повномасштабну війну раніше

Розшукуваний Міжнародним кримінальним судом російський президент Владімір Путін заявив, що Росія була не готова розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у 2014 році. Таку заяву він зробив під час інтерв’ю одному з російських телеканалів відповідаючи на запитання, чому «спеціальну військову операцію» (саме так у РФ офіційно називають війну проти України – ред.) не почали раніше.

За словами глави Кремля, усе було пов’язане з готовністю Росії до якихось більш серйозних дій, ніж дії в рамках так званої «кримської весни».

«У нас тоді не було гіперзвукової зброї, а зараз є. Є й інші системи сучасні, а в 14-му році нічого подібного не було», – зізнався він.

Путін уже традиційно повторив, що сподівався, що війну на Донбасі «вдасться припинити мирними засобами». Водночас він визнав, що повномасштабну війну тоді також не дозволяла розпочати і ситуація у російській економіці.

Президент РФ додав, що Україна нібито навіть здійснила дві «великомасштабні військові операції з використанням важкої техніки, артилерії, авіації». Про які саме операції йдеться, Путін не уточнив.

Як інформував ZAXID.NET, 17 березня Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Їх підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.