Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн вважає, що Німеччина буде зобовʼязана арештувати Путіна, якщо він вʼїде до країни

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що країна виконає ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, якщо він приїде до ФРН. Про це 19 березня повідомило видання Zeit.

За його словами, у разі приїзду Путіна Міжнародний кримінальний суд швидко звернеться до Інтерполу та договірних держав і вимагатиме виконання ордера.

«Тоді Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента Путіна, якщо він в'їде на німецьку територію, і передати його до МКС», – сказав Марко Бушманн.

Він додав, що на відміну від національних правоохоронних органів, МКС може також вживати заходів проти глав держав.

Раніше канцлер рішення МКС привітав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він заявив, що ордер на арешт Путіна показує, що ніхто не стоїть над законом.

Нагадаємо, що 17 березня палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марію Львову-Бєлову, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини. Суд у Гаазі вважає, що вони несуть відповідальність за незаконне переміщення та депортацію населення, зокрема дітей, із окупованих територій України до Росії.

Владіміра Путіна можуть арештувати на території тих країн, які ратифікували Римський статут МКС, а це – 137 країн.