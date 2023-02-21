Знищена російська військова техніка

Попри 10-денні спроби, зробити новий так званий «великий наступ» на Україну російській армії не вдалося. Про це заявив секретар національної безпеки та оборони Олексій Данілов у ефірі всеукраїнського телемарафону.

«Словосполучення «великий (наступ – ред.)», як вони хотіли, вже згасло. Великого наступу, як вони планували немає, він вже, за їхнім задумом, триває восьмий чи десятий день. Жодних успіхів немає. П'ять напрямків сьогодні, де вони намагаються атакувати. Але наші бійці мужньо захищають нашу країну», – наголосив він.

9 лютого радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія вже розпочала новий масштабний наступ . За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Кремль має вже серйозні проблеми зі своїм «великим наступом».

Про те, що війська РФ зосереджують основні зусилля на веденні наступу за п'ятьма напрямами, раніше заявили в Генштабі ЗСУ. За даними відомства, йдеться про куп'янський, лиманський, бахмутський, авдіївський і шахтарський напрямки. На інших ознак формування наступальних угруповань російської армії не виявлено.