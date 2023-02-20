Найближчим часом на російських військових очікувано зростатиме політичний тиск з вимогою продемонструвати якісь «перемоги» до річниці повномасштабної війни, але таких успіхів немає. У зведенні відомства у Twitter йдеться, що окупаційні війська РФ продовжують вести наступ на кількох напрямках на сході України: Вугледар, Кремінна та Бахмут.

Однак, за даними розвідки, втрати РФ залишаються високими, особливо в Бахмуті та Вугледарі.

«Зокрема, названі елітними 155-та бригада та 40-ва бригада морської піхоти зазнали дуже великих втрат під Вугледаром і, скоріш за все, є неефективними у бою», – зазначають в огляді.

Аналітики припускають, що з наближенням річниці початку повномасштабної війни військові РФ опиняються під все жорсткішим політичним тиском.

«У міру наближення річниці вторгнення російські війська, ймовірно, зазнають все більшого політичного тиску. Цілком імовірно, що Росія заявить про взяття Бахмута, щоб приурочити це до річниці незалежно від реального стану справ», — йдеться у повідомленні.

Аналітики припускають, що Росія заявить про захоплення Бахмута «під річницю» незалежно від реального стану справ. Якщо ж весняний наступ РФ закінчиться нічим, напруга всередині керівництва Росії вочевидь зростатиме.

9 лютого радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія вже розпочала новий масштабний наступ . За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Кремль має вже серйозні проблеми зі своїм «великим наступом».