Перекидання обмежених резервів на лінію фронту не впливає на хід бойових дій

Росіянам, ймовірно, не вистачає наявних резервів, щоб різко збільшити масштаб або інтенсивність наступу під час основної фази наступальної операції в Луганській області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Як йдеться у звіті, російські сухопутні сили, як правило, розгортаються та воюють у звичайних доктринальних формуваннях і підрозділах, а не в батальйонно-тактичних групах чи інших спеціальних структурах.

«Відсутність критично важливих танкових підрозділів свідчить про те, що російські військові продовжують намагатися замінити техніку, особливо танки, втрачені під час попередніх невдалих наступальних операцій», – йдеться у звіті.

В ISW зазначають, що майже напевно російські сили все ще можуть мати деякі відновлені механізовані підрозділи в резерві. А проте перекидання цих обмежених резервів на лінію фронту в Луганській області навряд чи кардинально змінить хід наступу, що триває.

Росіяни не мали достатньо часу для підготовки своїх мобілізованих резервістів до стандартів, достатніх для підтримки великомасштабної наступальної маневрової війни.

«Росіянам явно не вистачає обладнання, необхідного для комплектації своїх відновлених підрозділів. Тож зведені 3-тя та 144-та мотострілецькі дивізії, що наступали на напрямку Луганської області, досягли незначних успіхів з початку наступу», – стверджують в ISW.