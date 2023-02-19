Росія стягує війська на Донецький напрямок та збільшила кількість живої сили тут зі 160 до 190 батальйонів, це може свідчити про підготовку масованого наступу до 24 лютого, заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

«За даними розвідки, росіяни стягують на Донецький напрямок (Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Мар'їнка) додаткові сили. Пару тижнів тому було сконцентровано близько 160 батальйонів – зараз вже 190. Навіть з неповною комплектацією – це дуже багато людей. Розуміємо, що, скоріше за все, вони до чогось готуються. 24 лютого, ймовірно, будуть наступати», – сказав він в ефірі телеканалу «Еспресо».

Барабаш додав, що зараз росіяни не кидають великі сили на штурми, а намагаються просунутися малими групами.

«Маючи у резерві велику кількість людей, будуть намагатися лізти. Є інформація, що вони намагаються невеликими машинами (не вантажівками, а “газельками”) завозити боєкомплект на околиці Макіївки та Донецька. Це говорить про план на масштабну наступальну операцію», – сказав він.

Зауважимо, що чисельність батальйону в російській армії становить від 600 до 800 солдатів.